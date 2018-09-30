Вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал появление болида «Формулы-1», произведенного в России. По его словам, государство должно простимулировать этот процесс, сообщает агентство «КоммерсантЪ».

Конкретных сроков Козак не назвал. Он считает, что это произойдет в течение ближайшего десятилетия, и что российский болид не будет иметь аналогов в мире.