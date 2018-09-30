Вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал появление болида «Формулы-1», произведенного в России
Вице-премьер Дмитрий Козак анонсировал появление болида «Формулы-1», произведенного в России. По его словам, государство должно простимулировать этот процесс, сообщает агентство «КоммерсантЪ».
Конкретных сроков Козак не назвал. Он считает, что это произойдет в течение ближайшего десятилетия, и что российский болид не будет иметь аналогов в мире.
Комментарии22
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cromwel 30 сентября 2018 | 10:09
Российский боллид не будет иметь аналогов в мире...
Ну да, если мы его и сделаем, то копировать такое говно точно никто не будет
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lager23 30 сентября 2018 | 10:24
российский болид не будет иметь аналогов в мире..
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в Кремле осеннее обострение психики, Козак не выдержал и рехнулся окончательно!
arabtom 30 сентября 2018 | 10:19
cromwel: Так его концепт уже концерн Калашникова показал))) на базе Москвича - 412)))
zonda_3 30 сентября 2018 | 10:21
cromwel:
Ну да...к тому моменту, когда Рыгозин построит базу на Луне, а российские биолого нацгнут выращивать почки в невесомости на 3 D принтерах, подоспеет иКозак со своим безаналоговым болидом. Нацисты перед своей кончинной тоже уж больно много бахвалились вундервафями
djuga 30 сентября 2018 | 10:23
cromwel: Российский боллид не будет иметь аналогов в мире...
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Не ожидал услышать такое от Козака - он мне казался одним из немногих умных и адекватных в правительстве.
Неужели он забыл историю русской "Маруси" в F-1 и прохоровского а/м "Ё"?
Не сумели сделать даже президентский "Аурус"! Или он полагает, что современный болид "не имеющий аналогов в мире" сделать проще?
Да, не ожидал я такого пустого и пропагандистски-голословного заявления от Козака...
dedmoroz 30 сентября 2018 | 10:10
Развлекаются господа. И что характерно - за казенный счет.
ze_danil 30 сентября 2018 | 10:11
надо полагать что появится не просто так, а за счёт федерального бюджета
пензионеры будут рады
ura_123 30 сентября 2018 | 10:12
И самое главное- не БУДЕТ иметь аналогов в мире!
Скорее всего по стоимости))))
cromwel 30 сентября 2018 | 10:21
ura_123: и по качеству тоже
ura_123 30 сентября 2018 | 10:26
cromwel: Ну это по умолчанию)))
seryj_wolk 30 сентября 2018 | 10:12
Очень много в последнее время появилось благих намерений в Рфии. Мостят, похоже, дорогу в ад.
chapter_2 30 сентября 2018 | 10:13
Имеется лишь три естественных сферы ответственности государства — регулирование отношений субъектов права, правопринуждение и обеспечение внешней безопасности.Зачем болид «Формулы-1», нужен российскому государству? Для выпендривания?
arabtom 30 сентября 2018 | 10:21
chapter_2: Какой на хрен болид "Формулы-1"? Сколько там лет наш истребитель 5-го поколения должен бороздить воздушное пространство? Лет шесть, если мне память не изменяет. И где он?
oldgringo 30 сентября 2018 | 10:13
Дебил, б...я...
oldgringo 30 сентября 2018 | 10:13
Дебил, б...я...
vovash45 30 сентября 2018 | 10:16
если не будет иметь аналогов, то как же пройдёт омологацию? Значит и к гонкам допущен не будет. Там же такие жёсткие требования, что все болиды разных фирм, как две капли воды друг на друга похожи, ибо оптимум всегда один. В данном случае "мы пойдём своим путём" тут не прокатит..
cromwel 30 сентября 2018 | 10:18
Айртон Сенна прочитав эту новость за завтраком наверно чаем подавился. Наверно он лучше спорт бросит чем сядет в наш гроб на колесиках.
Мы обычную машину то сделать не можем
polsan 30 сентября 2018 | 10:18
Болид Ы-мобиль!
новая операция Ы в современной истории России.
Самое главное, что по словам г. Козака, государство должно простимулировать этот процесс. ))
wrongway1 30 сентября 2018 | 10:19
я такие болиды в детсве делал---деревяная доска на четырёх подшипниках
belovnikita 30 сентября 2018 | 10:22
То есть эти воры за горизонт 10 лет не заглядывают - несут всякий брез, зная что их, и их выбл/дков, там точно уже не будет. По факту эти воры уже сидят с купленными билетами, и самолеты на парах...
vladimirgornitsky 30 сентября 2018 | 10:25
Во всем мире разработкой болидов для Формулы-1 занимаются частные компании за свои деньи.
В России разработка, естественно, пойдет в той или иной форме за счет бюджетных денег. Как можно понять, деньи на разработку будут выделены без укаания конкретных сроков. Стандартный вариант для распила, когда и спросить за отсутствие результата нет оснований. .
Это не говоря о том, что в России просто нет базы для создания конкурентоспособного болида.