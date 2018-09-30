Президент Сербии Александр Вучич намерен просить поддержки у Владимира Путина в ситуации с Косово
Президент Сербии Александр Вучич намерен просить поддержки у Владимира Путина в ситуации с Косово. Об этом он заявил в преддверие встречи с российским лидером, которая, по данным сербских СМИ, намечена на вторник.
Белград, по словам Александра Вучича, хочет, чтобы Москва поддержала Сербию на всех международных форумах. Сербский президент сказал это на фоне действий косовских спецназовцев, въехавших на север края, населенный сербами. Между тем в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли он просить военную помощь у России по примеру президента Сирии Башара Асада, Вучич ответил отрицательно, отметив, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе. При этом сербский президент попросил косовских албанцев «не испытывать терпение народа» и заявил, что в Приштине нарушили международные договоренности.
Напомним, ситуация в крае осложнилась накануне, когда косовский спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе и взял под контроль одноименную ГЭС. Они располагаются на севере Косова, населенном сербами: это, как отмечает ТАСС, запрещено международными договорами.
В ответ на действия Приштины Вучич перевел вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность и выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
Комментарии10
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archibald_dandy_esquire 30 сентября 2018 | 10:06
" Президент Сербии Александр Вучич намерен просить поддержки у Владимира Путина "
#путин-введи-войска!!!
yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 10:14
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zurich_106 30 сентября 2018 | 10:22
yulya_tsikinna__: но тогда это хуже проституции, это блядство
estamp 30 сентября 2018 | 10:24
zurich_106: А зачем вы с ботом разговариваете?
lager23 30 сентября 2018 | 10:07
Хотите проблем — обращайтесь к Путену, он умеет "ломать дрова"!
dedmoroz 30 сентября 2018 | 10:08
Это он правильную "крышу" выбрал..
gestalt 30 сентября 2018 | 10:15
Не знает старой восточной мудрости: отбиваясь от собак, не зови на помощь волков.
vilingrad 30 сентября 2018 | 10:18
Этот поможет...
Донбассцы соврать не дадут.
chimp2013 30 сентября 2018 | 10:20
Если речь идет о военном вмешательстве , Путин в просьбе никогда не отказывает.
ppvngavr 30 сентября 2018 | 10:22
Обращаться к Путину за поддержкой - это то же самое, что обращаться за помощью к дьяволу. Александр, ты же умный и обаятельный!