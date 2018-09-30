Президент Сербии Александр Вучич намерен просить поддержки у Владимира Путина в ситуации с Косово. Об этом он заявил в преддверие встречи с российским лидером, которая, по данным сербских СМИ, намечена на вторник.

Белград, по словам Александра Вучича, хочет, чтобы Москва поддержала Сербию на всех международных форумах. Сербский президент сказал это на фоне действий косовских спецназовцев, въехавших на север края, населенный сербами. Между тем в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли он просить военную помощь у России по примеру президента Сирии Башара Асада, Вучич ответил отрицательно, отметив, что сделает все, чтобы сохранить мир в регионе. При этом сербский президент попросил косовских албанцев «не испытывать терпение народа» и заявил, что в Приштине нарушили международные договоренности.

Напомним, ситуация в крае осложнилась накануне, когда косовский спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе и взял под контроль одноименную ГЭС. Они располагаются на севере Косова, населенном сербами: это, как отмечает ТАСС, запрещено международными договорами.

В ответ на действия Приштины Вучич перевел вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность и выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.