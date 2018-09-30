РБК: Губернатор Курганской области Алексей Кокорин станет следующим в череде отставок глав регионов

Он оставит свою должность в ближайшие дни, сообщает РБК.

Решение об уходе Алексея Кокорина с поста главы Курганской области принято. Об этом официально сообщат на следующей неделе, рассказали РБК два источника, близких к администрации президента. Они объяснили отставку неспособностью губернатора улучшить жизнь региона. При Кокорине Курганская область осталась депрессивной, с низким уровнем социально-экономического развития. В прошлом году она заняла 74е место в рейтинге по заказу агентства РИА. При этом губернатор ещё не отработал первый срок, его полномочия истекут в следующем году. Кто может возглавить Курганскую область пока неизвестно.

Тем временем вице-губернатор Воронежской области оказался в центре внимания СМИ. Юрий Агибалов получил вознаграждение в 23 оклада после того как недавно был ненадолго уволен, но быстро вернулся на своё место. Губернатор Александр Гусев заявил, что все выплаты его заму были законными. Он по словам Гусева достиг пенсионного возраста и мог получить выплату, пишет «КоммерсантЪ». В пресс-службе правительства региона назвали сумму золотого парашюта: немногим больше 220 тысяч рублей. Там утверждают, что оклад у Агибалова всего 11 тысяч.

Президент Путин на этой неделе сменил глав трёх регионов: Приморья, где произошёл скандал во втором туре губернаторских выборов, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Ведомости писали, что впереди замена ещё 10 глав регионов. Имя Кокорина также было в этом списке.