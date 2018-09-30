В Москве зафиксированы первые заморозки
Температура воздуха в черте города минувшей ночью, впервые с начала осени, опустилась ниже нуля градусов. В районе Тушино температура опустилась до минус одного.
В Подмосковье заморозки были повсеместными. В некоторых районах температура опустилась почти до минус 4-х градусов, — сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии1
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yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 09:45
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