Беременные женщины, подростки и инвалиды, отбывающие наказание в колониях и СИЗО, получат усиленный рацион питания
Беременные женщины, подростки и инвалиды, отбывающие наказание в колониях и СИЗО, получат усиленный рацион питания, утверждается в приказе Минюста.
В чем именно он будет заключаться, не уточняется, пишет агентство «Интерфакс».
Комментарии6
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kochar 30 сентября 2018 | 09:36
А не лучше было бы их просто отпустить ?
Кретины.
yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 09:46
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ivfn 30 сентября 2018 | 10:20
kochar:
Кого отпустить???? Сударь ,с вами все нормально????
mamiluk 30 сентября 2018 | 09:42
Какое "милосердие" от ФСИН...удвоят порцию баланды...
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 09:42
Лучше бы эти средства направили для нормальных людей, а эту мразь лучше сжечь в топках крематориев, чтобы не мешали нормальным людям жить!
evgeny_biolog 30 сентября 2018 | 09:58
А Сенцову вместо сала лишнюю клизму?