Число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло четырехсот двадцати человек
Об этом сообщает местное агентство «Антара». Оно отмечает, что это еще не полный список: данные из некоторых пострадавших округов пока не поступили.
Власти Индонезии заявили, что число жертв стихии может достигнуть нескольких тысяч человек, — сообщает агентство Reuters.
Комментарии1
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yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 09:46
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