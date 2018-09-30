Число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии достигло четырехсот двадцати человек

Об этом сообщает местное агентство «Антара». Оно отмечает, что это еще не полный список: данные из некоторых пострадавших округов пока не поступили.

Власти Индонезии заявили, что число жертв стихии может достигнуть нескольких тысяч человек, — сообщает агентство Reuters.