"США могут создать морскую блокаду РФ, если Москва попытается монополизировать поставки на энергорынке Ближнего Востока".

США могут создать морскую блокаду России, если Москва попытается монополизировать поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока. Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке в интервью изданию The Washington Examiner.

По мнению министра, Москва хотела бы действовать на энергорынке Ближнего Востока так же, как в Восточной Европе.