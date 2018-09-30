США могут создать морскую блокаду РФ, если Москва попытается монополизировать поставки на энергорынке Ближнего Востока
США могут создать морскую блокаду России, если Москва попытается монополизировать поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока. Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке в интервью изданию The Washington Examiner.
По мнению министра, Москва хотела бы действовать на энергорынке Ближнего Востока так же, как в Восточной Европе.
Комментарии33
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terens 30 сентября 2018 | 09:36
Вот и все методы пендосов в борьбе за рынок. Когда появляется конкурент то они уже готовы армию применять. И виновата опять РФ. Это мне напоминает таксистов которые делят стоянки у аэропортов.
А как же ВТО с ее правилами?
israeli_gae 30 сентября 2018 | 09:42
terens: К сожалению , США лш реагируют на действия рашек, но не предупреждают их.
Применять вооруженую силу, подрывные действия на дестабилизацию обстановку это характерное поведение Тартарии, а не американцев.
Но видимо, пришло время, пренять методы рашек и применить их против Тартарии.
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yechomazy___etnopomoyka 30 сентября 2018 | 10:15
Райан Зинке, куйсоси!
nikchimzwet886 30 сентября 2018 | 10:07
terens: они и есть понаехавшие таксисты.
vilingrad 30 сентября 2018 | 10:22
terens: виновата опять РФ"
А ты как думал? Не будь упоротым чекистом- не подставляй Москвич под Катерпиллер:)
kotbajune 30 сентября 2018 | 10:24
Вообще-то это на 80% объявление войны
именно с морской блокады Англии (Россия в ней не участвовала) начались наполеоновские войны
motobrother 30 сентября 2018 | 09:39
Главное при этом для блокировщиков - не обделаться от натуги!
pavelmistery 30 сентября 2018 | 09:43
motobrother: Главное - верить фейкам, тогда проживешь долгую жизнь, не ведая что с тебя стригут шерсть ))
korikov 30 сентября 2018 | 10:08
pavelmistery:
Патологическое стремление поддерживать все, что против России, даже если это вредит народу россии и самому автору такой патологии - неадекватность и сумасшествие.
prade 30 сентября 2018 | 10:24
korikov: Ваша проблема в том, что видите антироссийские действия только западных стран, но не видите, когда сама власть России действует против интересов России и ее народа. В этом отношении Вас можно называть двуличным. Поскольку если вы переживаете за страну, то должны выступать против любых ее врагов, а не только против внешних.
multipulllti 30 сентября 2018 | 09:47
motobrother:< солцберетский ?
archibald_dandy_esquire 30 сентября 2018 | 10:14
motobrother: @ Главное при этом для блокировщиков - не обделаться от натуги! @
в ответ на это правительство не-димона Медведева отменит выплату пенсий - и начнёт выселять пекнсионеров РФ из занимаемых ими квартир - только жрут бюджет РФ, пора уже разобраться с ними силами генерал-жандарма Золотова - взрезать пенсионерские квартирки "болгарками" и выгнать их на улицу
#такЪ победимЪ!!!
ну, и повысить налоги - каждый россиянин должен платить не менее 50% зарплаты в офшоры Друзей-Путина
arabtom 30 сентября 2018 | 10:27
archibald_dandy_esquire: Так и так уже платит - если считать от поступления денег на счет предприятия до выплаты зарплаты - там прямых и косвенных налогов поболе 50% будет.
lager23 30 сентября 2018 | 09:45
Нет ничего нового под Солнцем... человек порочен, кто сильнее (умственно, физически, политически, экономически) в зависимости от ситуации, тот и прав!
korikov 30 сентября 2018 | 10:12
lager23:
Значит по-вашему мнению, нацистская Германия была бы права, проводя геноцид евреев, строя концлагеря и оккупируя страны, если бы её не победил СССР?
То есть вы так любите Америку, что готовы ради признания её действий исказить понятие правды и истины и назвать абсолютное зло, убийство, вторжение, блокаду - правым делом?
Сектанты, что ли?
lager23 30 сентября 2018 | 10:17
korikov: То есть вы так любите Америку, что готовы ради признания её действий исказить понятие правды и истины и назвать абсолютное зло, убийство, вторжение, блокаду - правым делом?
Сектанты, что ли?
////////
Не всё так просто, как вам кажется, лучше подумайте над моей фразой: "человек порочен", а не мыслите прямолинейно!
prade 30 сентября 2018 | 10:26
korikov: "если бы её не победил СССР?"
Фашизм победили всем миром, а не только СССР.
zibex 30 сентября 2018 | 09:53
Так пусть РФ блокирует США - в чем проблема?
korikov 30 сентября 2018 | 10:16
zibex:
Из мира зазеркалья и мировоззрения сумасшедших:
- Гражданин полицейский мне угрожают ножом.
- Так попробуй его зарезать в ответ.
У сектантов для которых Америка - кумир, закон-Америка, а ты попробуй нарушь этот закон.
detul 30 сентября 2018 | 10:00
Давно ли Саудовская Аравия стала нуждаться в закупках нефти и газа ?? Министр энергетики, а мировую экономическую географию не учил ((((
estamp 30 сентября 2018 | 10:01
Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке
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Интересно, каким образом происходит отбор дебилов на руклводящие должности в США? Он поди карту мира ни разу не видел. Про ЯО и отмороженность русских даже не слышал.
prade 30 сентября 2018 | 10:08
estamp: Дебил ли или нет США, не важен. А вот блокировать морские пути они в состоянии. А ты просто будешь лает на их сторону.
estamp 30 сентября 2018 | 10:12
prade:
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Но не в состоянии сбить русские ракеты.
Блокада жто не санкции. Это открытый акт агрессии.
fanisos 30 сентября 2018 | 10:03
весь мир видел плачущих "блокировщиков" на побережье Ирана. Давай пусть дальше попробуют. может вообще обкакаются..)
atl 30 сентября 2018 | 10:04
Любопытно, а как это себе наши соседи представляют ? Будут задерживать торговые корабли ? Перекроют Босфор и Дарданеллы ? Что-то я не пойму - как это - блокада ? Ну, подойдет американский эсминец к нашему кораблю. В нейтральных водах. Ну, прикажет остановиться. Ну, его пошлют. Что он будет делать - стрелять ? На таран с криком: "Да здравствуют санкции !" кинется ? И что - наши соседи искренне полагают что если до сих пор ответок из России не прилетало, то и дальше, даже при захвате наших кораблей, Россия будет молчать и утираться ? Ну, если им так кажется - пусть попробуют.
lager23 30 сентября 2018 | 10:21
atl: всё гораздо проще! Под этот шумок пиндосы хотят открыть военную базу на Каспии, и "отжать" от Москвы Казахстан...
timwlad91 30 сентября 2018 | 10:04
Это как Россия может монополизировать рынок принадлежащий ОПЕК?!
Организа́ция стран — экспортёров не́фти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕ́К, англ. OPEC) — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран[4]: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене.
ДАЖЕ ИРАН ВХОДИТ В ОПЕК!!!
Господ американцев вытесняют страны ОПЕК со всех рынков ,а американцы решили отыграться на России.
То то евреи так активны нагадить России.США пинками,палкой и плёткой гонит евреев гадить России .
Евреи,коли вам в ответ пинки и травля евреев из России и из всей Восточной Европе посыпятся как из рога изобилия и ликвидируют в России еврейскую автономную область,то и поделом евреям.Надо было евреям евреев в России рожать создавая для этого условия,но не бегать по заграницам покупая в три дорога блат за ворованные деньги у россиян.
Насовсем свихнулось США когда полезла против картеля,а получив по зубам накинулось на Россию надеясь ,что евреи гадить будут России по всюду так как ездят рожать и на гастроли ездят в США.
Евреи сами признавали,надо уметь пожертвовать чтобы стать хозяева колонизаторами.
Вот и надо пожертвовать евреями депортировать всех в Израиль ,чтобы освободится от еврейского колониального гнёта. Иначе России не выжить имея реальную еврейскую террористическую армию сепаратистов у себя в стране.
Тут уже религиозная война за собственность на ресурсы началась,И еврея выступают единым фронтом против России и всей Европы выступая на стороне США.
Тут с террористами евреям как с организацией ИГИЛ поступать надобно.Уничтожать до основания.
ankir 30 сентября 2018 | 10:04
вот и весь смысл рынка свободной торговли, и вот он капитал сша.А дерьмократы и либерасты все молятся на сша
georg580 30 сентября 2018 | 10:15
"... ты, Зинке, на грубость нарываешься..." - прежде чем что-то блокировать, нужно свой мозг "разблокировать"...
good_sky 30 сентября 2018 | 10:19
Эта блокада всё равно что объявление войны
А у местных хомячков по этому поводу радости полные штаны.
А в этой последней войне никто уже не победит
И Земля наша со своей орбиты, как мячик теннисный, слетит!
stakanoff 30 сентября 2018 | 10:24
Этот министр на карту хоть раз в жизни смотрел?
korikov 30 сентября 2018 | 10:25
"США могут создать морскую блокаду РФ, если Москва попытается монополизировать поставки на энергорынке Ближнего Востока".
Перевожу на язык аналогий:
Жирный кот может раздавить яжа голой жопой, если ежик попытается собирать ягоды в соседнем саду.
Ну-ну, посмотрим.