Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Теsla на ближайшие три года
Кроме того, он заплатит двадцать миллионов долларов в качестве штрафа и позволит следить за его общением с инвесторами. При этом, Маск останется генеральным директором Теsla. Таковы условия сделки, заключенной бизнесменом с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Она подала иск против Маска из-за его сообщения в Твиттере.
В начале августа бизнесмен написал, что готов сделать Теsla частной компанией и выкупить акции по 420 долларов за бумагу. Комиссия сочла, что бизнесмен намеренно ввел инвесторов в заблуждение, — сообщает Нью-Йорк Таймс.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_2 30 сентября 2018 | 09:40
Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Теsla на ближайшие три года...
Губернатор Курганской области, по данным источников, в ближайшее время уйдет в отставку...
Поменять их местами в качестве эксперимента и посмотреть, появится ли динамика в Курганской области с приходом Маска и заболотится ли Теsla с приходом Алёшки Кокорина.
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 09:45
Как хомки вонючие благотворили этого пройдоху и неуча! Следовательно хомки вонючие и сами того же поля ягоды!
yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 09:47
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
kvasoff 30 сентября 2018 | 09:56
yulya_tsikinna__: иди в сраку