Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Теsla на ближайшие три года...

Кроме того, он заплатит двадцать миллионов долларов в качестве штрафа и позволит следить за его общением с инвесторами. При этом, Маск останется генеральным директором Теsla. Таковы условия сделки, заключенной бизнесменом с комиссией по ценным бумагам и биржам США. Она подала иск против Маска из-за его сообщения в Твиттере.

В начале августа бизнесмен написал, что готов сделать Теsla частной компанией и выкупить акции по 420 долларов за бумагу. Комиссия сочла, что бизнесмен намеренно ввел инвесторов в заблуждение, — сообщает Нью-Йорк Таймс.