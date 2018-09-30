РБК: Губернатор Курганской области, по данным источников, в ближайшее время уйдет в отставку
Губернатор Курганской области, по данным источников, в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом пишет РБК. Алексей Кокорин покинет свой пост в рамках новой волны ротации в губернаторском корпусе. По словам собеседников издания, решение уже принято. Одной из главных причин источники называют отсутствие динамики. Они отмечают, что при Кокорине регион так и остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.
Действующий глава региона был избран в 2014 году с результатом около 85% голосов избирателей.
Комментарии2
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patrikk_2 30 сентября 2018 | 09:36
Губернатор Курганской области, по данным источников, в ближайшее время уйдет в отставку...
Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Теsla на ближайшие три года...
Илона Маска в Курганскую область, а Алексея Кокорина в Теsla на три года.
yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 09:47
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