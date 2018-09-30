РБК: Губернатор Курганской области, по данным источников, в ближайшее время уйдет в отставку

Губернатор Курганской области, по данным источников, в ближайшее время уйдет в отставку. Об этом пишет РБК. Алексей Кокорин покинет свой пост в рамках новой волны ротации в губернаторском корпусе. По словам собеседников издания, решение уже принято. Одной из главных причин источники называют отсутствие динамики. Они отмечают, что при Кокорине регион так и остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.

Действующий глава региона был избран в 2014 году с результатом около 85% голосов избирателей.