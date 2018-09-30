В Македонии сегодня пройдет референдум о переименовании страны в Северную Македонию. В случае, если граждане одобрят такое название, республика, как ожидается, сможет претендовать на вступление в НАТО и Евросоюз.

Референдум в Македонии проводится согласно договоренностям с Грецией, достигнутым в июне этого года. До последнего времени Афины блокировали вступление балканской страны в НАТО и ЕС из-за ее названия, поскольку в Греции есть область Македония. Согласно опросам, большинство жителей бывшей югославской республики – чуть более 70% — поддерживают смену названия страны, пишет Би-би-си. Однако большое значение также имеет явка: референдум состоится, если на него придут более половины избирателей. Сейчас же в голосовании, согласно опросам, планируют принять участие менее 60% граждан, и социологи прогнозируют, что этот показатель может уменьшиться.

Переименованию Македонии противятся евроскептики, находящиеся в оппозиции. Они предлагают бойкотировать референдум. Эту идею также поддержал президент страны Георге Иванов. Кроме того, голосование не имеет юридической силы. Решение позднее должен будет принять парламент двумя третями голосов. Однако у правящей коалиции во главе с социал-демократами, которых возглавляет премьер Зоран Заев, такого количества депутатов нет.

Подписание соглашения между Афинами и Скопье и подготовка к референдуму в Македонии сопровождалась массовыми акциями протеста в обеих странах.