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Эксклюзив Эха 09:00, 30 сентября 2018

Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить ситуацию в Косово с Владимиром Путиным

По информации сербских СМИ, встреча лидеров двух стран пройдет в Москве 2 октября. По словам Вучича, он намерен попросить поддержки у российского коллеги на всех международных форумах. На вопрос о российской военной поддержке по примеру Сирии сербский президент ответил отрицательно.

Накануне сербская армия была приведена в состояние полной боеготовности в связи с ситуацией на севере Косово. Она осложнилась после того, как несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию «Газиводе».

Это было связано с поездкой на север Косово президента Хашима Тачи, — сказала «Эху» руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Елена Гуськова добавила, что никаких серьезных последствий у этого инцидента не будет.

Комментарии

13

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meteor1908 30 сентября 2018 | 09:11

Да-да. Поддержки на форумах надо просить у самого авторитетного на этих форумах чувака.

eniro 30 сентября 2018 | 09:19

meteor1908: Да в танки он играет. Невдомек, что для Великого 60 спецназовцев-это не цель, в Мировом масштабе...

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sasass 30 сентября 2018 | 09:13

Российская власть везде старается сунуться туда , где начинается заваруха...

sinoptik2016 30 сентября 2018 | 09:19

sasass: не где она ИТ начинается, а где ее можно устроить и потом выдать себя за миротворца. Щас СМИ России начнун нагнетать обстановку, всопинать "историю' албанских фашистов и карателей. Поднимутся ватники в ружье защищать сербов ... Ну как обычно из мелкого недоразумения, которое можно легко замять и забыть сделают большое кровопролитие и обвинят запад.

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aleks50 Алексей Клубников 30 сентября 2018 | 09:16

Донбасс, Луганск, Сербия, ЦАР, Сербия? 5 стран - 5 лет отобранных пенсий. Куда ещё Вову виолончельного потянет?

mamiluk 30 сентября 2018 | 09:17

На вопрос о российской военной поддержке по примеру Сирии сербский президент ответил отрицательно.
______________________
Александр Вучич пошёл по стопам диктатора РФ?...Снюхались два фашика.

alexisgross_082018 30 сентября 2018 | 09:29

mamiluk: Косово это не Сирия. Там вокруг Пукина с его цыгоночкой не любят - Хорватия, Босния, Черногория и даже Македония.

drillerthriller 30 сентября 2018 | 09:21

Путинвведиваська!

cromwel 30 сентября 2018 | 09:36

Ну давай Вова еще в это говно вляпайся. Щас потекут с-300 в подарок за наш счет и обратно гробы приедут.

piterjanis 30 сентября 2018 | 09:36

Косово-это Сербия.

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kochar 30 сентября 2018 | 09:49

Зря Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить ситуацию в Косово с Владимиром Путиным,ох зря.
На попу ищет приключения и он его обязательно найдёт .
Как мальчишку обведут вокруг пальца и останется он у разбитого корыта.

fanisos 30 сентября 2018 | 09:57

Сербия. Скоро вся европа подтянется к ВВ, с просьбой. против фашистско-пиндосской окупации.

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