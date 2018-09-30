Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить ситуацию в Косово с Владимиром Путиным
По информации сербских СМИ, встреча лидеров двух стран пройдет в Москве 2 октября. По словам Вучича, он намерен попросить поддержки у российского коллеги на всех международных форумах. На вопрос о российской военной поддержке по примеру Сирии сербский президент ответил отрицательно.
Накануне сербская армия была приведена в состояние полной боеготовности в связи с ситуацией на севере Косово. Она осложнилась после того, как несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию «Газиводе».
Это было связано с поездкой на север Косово президента Хашима Тачи, — сказала «Эху» руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
Елена Гуськова добавила, что никаких серьезных последствий у этого инцидента не будет.
Комментарии13
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meteor1908 30 сентября 2018 | 09:11
Да-да. Поддержки на форумах надо просить у самого авторитетного на этих форумах чувака.
eniro 30 сентября 2018 | 09:19
meteor1908: Да в танки он играет. Невдомек, что для Великого 60 спецназовцев-это не цель, в Мировом масштабе...
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sasass 30 сентября 2018 | 09:13
Российская власть везде старается сунуться туда , где начинается заваруха...
sinoptik2016 30 сентября 2018 | 09:19
sasass: не где она ИТ начинается, а где ее можно устроить и потом выдать себя за миротворца. Щас СМИ России начнун нагнетать обстановку, всопинать "историю' албанских фашистов и карателей. Поднимутся ватники в ружье защищать сербов ... Ну как обычно из мелкого недоразумения, которое можно легко замять и забыть сделают большое кровопролитие и обвинят запад.
aleks50 Алексей Клубников 30 сентября 2018 | 09:16
Донбасс, Луганск, Сербия, ЦАР, Сербия? 5 стран - 5 лет отобранных пенсий. Куда ещё Вову виолончельного потянет?
mamiluk 30 сентября 2018 | 09:17
На вопрос о российской военной поддержке по примеру Сирии сербский президент ответил отрицательно.
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Александр Вучич пошёл по стопам диктатора РФ?...Снюхались два фашика.
alexisgross_082018 30 сентября 2018 | 09:29
mamiluk: Косово это не Сирия. Там вокруг Пукина с его цыгоночкой не любят - Хорватия, Босния, Черногория и даже Македония.
drillerthriller 30 сентября 2018 | 09:21
Путинвведиваська!
cromwel 30 сентября 2018 | 09:36
Ну давай Вова еще в это говно вляпайся. Щас потекут с-300 в подарок за наш счет и обратно гробы приедут.
piterjanis 30 сентября 2018 | 09:36
Косово-это Сербия.
kochar 30 сентября 2018 | 09:49
Зря Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить ситуацию в Косово с Владимиром Путиным,ох зря.
На попу ищет приключения и он его обязательно найдёт .
Как мальчишку обведут вокруг пальца и останется он у разбитого корыта.
fanisos 30 сентября 2018 | 09:57
Сербия. Скоро вся европа подтянется к ВВ, с просьбой. против фашистско-пиндосской окупации.