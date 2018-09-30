Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить ситуацию в Косово с Владимиром Путиным

По информации сербских СМИ, встреча лидеров двух стран пройдет в Москве 2 октября. По словам Вучича, он намерен попросить поддержки у российского коллеги на всех международных форумах. На вопрос о российской военной поддержке по примеру Сирии сербский президент ответил отрицательно.

Накануне сербская армия была приведена в состояние полной боеготовности в связи с ситуацией на севере Косово. Она осложнилась после того, как несколько десятков косовских спецназовцев вошли на территорию, прилегающую к озеру, которое снабжает водой гидроэлектростанцию «Газиводе».

Это было связано с поездкой на север Косово президента Хашима Тачи, — сказала «Эху» руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Елена Гуськова добавила, что никаких серьезных последствий у этого инцидента не будет.