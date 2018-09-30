В Госдуму будет внесен законопроект об обязательном использовании видеорегистраторов для сотрудников ФСИН

В Госдуму на следующей неделе будет внесен законопроект об обязательном использовании видеорегистраторов для сотрудников ФСИН. Это крайне актуальный и важный шаг, учитывая учащающиеся случаи пыток, — сказал «Эху» автор документа Сергей Шаргунов.

Сергей Шаргунов добавил, что есть множество сотрудников ФСИН, которые не в состоянии соблюдать закон, поскольку привыкли к круговой пыточной поруке. Для исправления этой ситуации необходимо еще множество поправок в законодательство, — уверен депутат.