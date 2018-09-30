В Госдуму будет внесен законопроект об обязательном использовании видеорегистраторов для сотрудников ФСИН
В Госдуму на следующей неделе будет внесен законопроект об обязательном использовании видеорегистраторов для сотрудников ФСИН. Это крайне актуальный и важный шаг, учитывая учащающиеся случаи пыток, — сказал «Эху» автор документа Сергей Шаргунов.
Сергей Шаргунов добавил, что есть множество сотрудников ФСИН, которые не в состоянии соблюдать закон, поскольку привыкли к круговой пыточной поруке. Для исправления этой ситуации необходимо еще множество поправок в законодательство, — уверен депутат.
Комментарии7
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nernerr 30 сентября 2018 | 09:08
А за "случайное" не использование регистратора или утерю записи будут награждать внеочередным отпуском в Донбасс или Крым?
gvs 30 сентября 2018 | 09:17
После принятия закона каждый сможет увидеть, как осужденные бьются печенью о дубинки надзирателей )))
alex_d 30 сентября 2018 | 09:47
gvs: а ты предлагаешь убеждать матерых уголовников добрым словом?
ок, давай, покажи на практике. я хотел бы на это посмотреть...
djuga 30 сентября 2018 | 10:26
alex_d: а ты предлагаешь убеждать матерых уголовников добрым словом?
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В чем убеждать - в скорой победе коммунизма?
alex_d 30 сентября 2018 | 09:23
нельзя этого делать. такое могут предлагать только эльфы, никогда не общавшиеся с живыми зеками.
в случае введения этого идиотизма в тюрьмах установится власть зеков, администрация утратит контроль и управление.
kochar 30 сентября 2018 | 09:46
Пока сотрудников ФСИН будут крышевать -ничего не получится.
Всё это х...ня.
Есть более простой способ избавится от наследия царского, а потом советского маразма.
Нужно поголовно всех выкинуть с обязательной отсидкой ,чтобы приходящие знали что их ждёт.
Проще только вода в унитазе.
olenenok_zed 30 сентября 2018 | 10:00
Какой в них смысл. если ФСИновцы просто выключают камеры...