Очередные митинги несогласных с повышением пенсионного возраста пройдут сегодня в нескольких российских города
Люди выйдут на улицы в Удмуртии, Омской и Оренбургской областях.
Митинг против пенсионной реформы в Омске, который организует местное отделение КПРФ, пройдет на окраине города. Выражать свое несогласие с практически свершившимся фактом коммунистам и их сторонникам предстоит в сквере Молодоженов в Нефтяниках. Начало акции в полдень по местному времени. Если первые акции в Омске были весьма массовыми, то раз от раза активность протестующих становилась все ниже. Еще один согласованный властями протест намечен в удмуртском городе Воткинск. Организаторы пишут в своих листовках: «Чиновники убеждали нас: повышения пенсионного возраста не будет, и они должны ответить за свою ложь». Кстати, во время всероссийской акции сторонников Навального 9 сентября митинг в Воткинске не разрешили – на центральной площади города, как это водится, велись работы по благоустройству. Пройдет акция с требованием сворачивания пенсионной реформы и в Оренбурге. Правда здесь среди требований митингующих будет еще и возвращение прямых выборов мэра.
Несмотря на целую серию протестов, Госдума одобрила законопроект о повышении возраста выхода на пенсии уже в трех чтениях.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nernerr 30 сентября 2018 | 09:05
Какие требования у митингующих?
tunis 30 сентября 2018 | 09:21
nernerr: никаких. Печеньки отрабатывают.
Закон уже принят, че они выйдут, после драки кулаками махать?
Учитывая, как тихо прошло принятие закона, Путин сильно пожалел что так глупо прокололся: надо было не женщинам три года скостит, а мужикам пять добавить.
vlabumur 30 сентября 2018 | 09:40
tunis: Закон уже принят,
+++++++++++++++++++++++
Врать то зачем ? Закон вступают в силу после подписания его президентом.
tunis 30 сентября 2018 | 10:16
vlabumur: есть какие-то сомнения, что президент не подпишет собственные предложения??
Не надо тупить.
ugas 30 сентября 2018 | 09:09
Плевала наша госдура на свой народ! "Доктор сказал - в морг, значит, в морг!"
sasass 30 сентября 2018 | 09:17
Потешные митенги власть неколышмит ...
polsan 30 сентября 2018 | 09:17
Хорошо, что люди хотят что-то изменить, но изменить они к сожалению уже ничего не могут. Депутаты сильнее тех, чьи интересы они защищают!
sam2018 30 сентября 2018 | 09:21
Протестовать надо против выплаты пенсий !
svoi216 30 сентября 2018 | 09:22
Хватился поп за яйца когда пасха прошла. Думать надо было на выборах за кого голосовать а не заниматься никому не нужными протестами
yralez 30 сентября 2018 | 09:22
Почему никак не могут организовать протест против ограбления бандой плешивого одновременно по всей стране ?
Не хоят ?
kochar 30 сентября 2018 | 09:38
Поздно спохватились.Поезд ушёл.
Надо было не репу чесать в марте и смотреть "Быдло-ТВ" , а пойти и на бюллетене написать слово из трёх букв.
lager23 30 сентября 2018 | 10:02
Власть научилась "замыливать" любые темы в стране используя технологии нейропрограммирования, но хорошим ответом на эту гибридность будет гражданская позиция человека — не платите им ( штрафы, налоги, сборы, пени, задерживайте оплату ЖКХ), как можно больше или дольше, душите клептократию деньгами, она всё равно ничего взамен не даёт, но при необходимости затыкает дырки в бюджете своими деньгами в целях самосохранения
Именно на это и утешение своих нездоровых амбиций Путен копит финансовые резервы страны, откладывая половину прибыли от стоимости нефти в "свой мешок", но никак не на развитие экономики РФ, он банально продлевает свою власть за счёт наших денег, нерадиво сжигая их в печке последние 19 лет, в конце же подведёт государство к неминуемому банкротству. Так что, чем быстрее у него закончатся деньги у путинизма, тем легче будет восстанавливать страну!