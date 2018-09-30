170 повторных подземных толчков зафиксировано после землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии

Об этом сообщил представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий. По его словам, в городах Палу и Дунгала отсутствует электричество и не хватает топлива. В одном из населенных пунктов острова обрушился отель. Под его обломками находятся 50 человек.

Землетрясение произошло в минувшую пятницу. Его магнитуда составила 7,5. Жертвами стали, по меньшей мере, 420 человек. разрушены тысячи жилых домов, больниц, отелей и других зданий. Власти предположили, что число жертв может возрасти до тысячи.

В посольстве России в Индонезии сообщили, что пока данных о пострадавших и погибших россиянах нет.