В Иракском Курдистане пройдут парламентские выборы. За 111 мест будут бороться 773 кандидата от 29 политических партий. Согласно данным избиркома, официально зарегистрировано около 3 миллионов избирателей. Для них будут открыты около 6 тысяч избирательных участков. За ходом голосования будут следить представители более 20 местных и международных организаций.

Парламентские выборы пройдут спустя год после референдума о независимости Иракского Курдистана. Тогда за нее проголосовали порядка 93% избирателей. Однако в Багдаде сочли референдум нелегитимным.