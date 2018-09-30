Замгубернатора Воронежской области Юрий Агибалов получит по случаю выхода на пенсию и увольнения 224 тысячи рублей
Замгубернатора Воронежской области Юрий Агибалов получит по случаю выхода на пенсию и увольнения почти 224 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Там отметили, что эта сумма составляет 23 должностных оклада за вычетом подоходного налога. Накануне газета «КоммерсантЪ» написала, что глава региона Александр Гусев уволил своего заместителя, назначив ему соответствующие выплаты, которые по данным издания, составили несколько сот тысяч рублей, а затем назначил на ту же должность, повысив оклад в три раза.
Подобные практики сейчас законны, но это необходимо изменить, — сказал «Эху» депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
Валерий Рашкин отметил, что такие же практики нередко применяют в банках и госкорпорациях.
Комментарии8
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balya 30 сентября 2018 | 08:35
Мне очень (не в этом комментарии, в другом) понравилась фраза "...после увольнения бывший зам вернётся на прежнюю должность...."
vezdehod 30 сентября 2018 | 08:41
Хорошая добавка к пенсии.- мне б такую.
sasass 30 сентября 2018 | 08:41
Из воронежа сделал грушу для битья , что ли или не все разбомил , что ли )))
aleks50 Алексей Клубников 30 сентября 2018 | 08:44
И над всей этой пакостью всегда висит портрет виолончелизатора всея Руси.
consts 30 сентября 2018 | 08:45
Не повезло бедняге: ушел бы на пенсию после вступления закона о повышении возраста - получил бы миллион.
not_old_teacher 30 сентября 2018 | 08:46
СЛУГИ НАРОДА БОГАЧЕ ГОСПОД!
Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция
estamp 30 сентября 2018 | 08:50
not_old_teacher: Нпучись правильно читать и считать.
224 т.р это 23 оклада. Ты уверен, чтт был бы рад этому? Пусть там даже есть еще надбавки.
rampa 30 сентября 2018 | 08:53
почти все возмущаются тем, что чиновник получил 23 оклада при выходе на пенсию. И почему-то никто не обращает внимания на то, почему гос служащие вообще получают эти выплаты (большем или меньшем размере) при выходе на пенсию, в отличие от остальных работающих. А так же они получают прибавку к пенсии до 75% оклада. Не пора ли это прекратить