Замгубернатора Воронежской области Юрий Агибалов получит по случаю выхода на пенсию и увольнения 224 тысячи рублей

Замгубернатора Воронежской области Юрий Агибалов получит по случаю выхода на пенсию и увольнения почти 224 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Там отметили, что эта сумма составляет 23 должностных оклада за вычетом подоходного налога. Накануне газета «КоммерсантЪ» написала, что глава региона Александр Гусев уволил своего заместителя, назначив ему соответствующие выплаты, которые по данным издания, составили несколько сот тысяч рублей, а затем назначил на ту же должность, повысив оклад в три раза.

Подобные практики сейчас законны, но это необходимо изменить, — сказал «Эху» депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Валерий Рашкин отметил, что такие же практики нередко применяют в банках и госкорпорациях.