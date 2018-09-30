Илон Маск вынужден на три года покиуть пост председателя совета директоров Tesla

Он также согласился заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Маск заключил досудебное соглашение с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая обвиняет его в мошенничестве. При этом он сохранит свой пост гендиректора компании и не обязан признавать вину.

Надзорный орган посчитал опубликованные в конце августа твиты Маска о планах сделать компанию Tesla непубличной преднамеренно вводящими инвесторов в заблуждение, поскольку он ничего для этого не предпринял.