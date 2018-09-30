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08:31, 30 сентября 2018

Илон Маск вынужден на три года покиуть пост председателя совета директоров Tesla

Он также согласился заплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Маск заключил досудебное соглашение с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая обвиняет его в мошенничестве. При этом он сохранит свой пост гендиректора компании и не обязан признавать вину.

Надзорный орган посчитал опубликованные в конце августа твиты Маска о планах сделать компанию Tesla непубличной преднамеренно вводящими инвесторов в заблуждение, поскольку он ничего для этого не предпринял.

Комментарии

7

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tprfrund001 30 сентября 2018 | 08:36

Прощай, Гиперлуп и полёт на Марс?

patrikk_2 30 сентября 2018 | 08:49

Маск заключил досудебное соглашение с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая обвиняет его в мошенничестве...

Илон Маск мошенник или просто ебантей? По-моему он обычный ебантей, потому что настоящие мошенники, это наши "шендеровичи" - заранее готовят себе политический бэкграунд и в случае чего, становятся политическими противниками режима.

ugiazov 30 сентября 2018 | 08:40

Скупал бы акции молча.

sasass 30 сентября 2018 | 08:45

Жулик , но с головой , а у нас все наоборот ...

ankir 30 сентября 2018 | 08:50

sasass: Жулики все с головой.

vinnidi 30 сентября 2018 | 08:53

sasass: А чем он жулик? тем что свои деньги тратит на фантастические проекты???

scleha Алексей Носов 30 сентября 2018 | 08:52

То есть огромный штраф и отстранение от должности - за неофициальные записи в твиттере? Ничо так правосудие...
Скоро до россиянских стандартов дойдут.

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