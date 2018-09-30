Ежегодная конференция Консервативной партии Великобритании начнется сегодня в Бирмингеме

Сотрудники российского посольства раньше всегда принимали в ней участие, однако на этот раз их впервые не допустили.

Российским дипломатам дали понять, что их присутствие на конференции нежелательно, и отказали в регистрации, сообщили в посольстве. Там отметили, что представители дипмиссии на протяжении многих лет вне зависимости от состояния двусторонних отношений традиционно посещали конференции ведущих партий, поскольку это значимое событие в жизни Соединенного Королевства, на них политические силы определяют приоритеты по самому широкому спектру вопросов. Кроме того, это площадка для контактов лидеров партий с дипломатическим сообществом. И отказ России в регистрации на конференцию демонстрирует, что британское руководство не заинтересовано в продолжении диалога с Москвой, подчеркнули в посольстве. Там также отметили, что Лондон пытается организовать изоляцию России в целом и диппредставительства страны в частности.

Напомним, что отношения между Великобританией и Россией стали еще более напряженными после того, как в Солсбери был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Лондон обвинил в покушении российское руководство, Москва свою причастность категорически отрицает