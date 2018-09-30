В Петербурге состоится крестный ход против абортов
Верующие пройдут на теплоходах по рекам и каналам города.
Крестовоздвиженский крестный ход стартует во второй половине дня от Петропавловской крепости. Верующие собираются на теплоходах пройти по центру города с молитвами о «прекращении детоубийства». Баннеры, которые готовят участники крестного хода, должны напомнить горожанам «о главном бедствии нашего времени» – пишут в группе мероприятия «Воины жизни”сами верующие. Кульминацией крестного хода должен стать спуск на воду двухметрового венка, внутри которого горящими светильниками будет выложена надпись «Не убий», а также выложено изображение ребёнка в утробе. Эту конструкцию участники намерены спустить в сторону очистных сооружений, где, по их мнению, и находят своё пристанище останки младенцев, ежегодно убиваемых абортами.
Две недели назад в Петербурге прошел ещё один крестных ход. Полиция и епархия оценили его численность в 110 тысяч человек, однако, по подсчетам журналистов, на Невском проспекте собралось не больше 15 тысяч верующих.
Комментарии14
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rash 30 сентября 2018 | 08:08
Дело, казалось бы, хорошее - попы ратают за жизнь, но им просто нужно подчинение всех, а не только прихожан.
vikwlad 30 сентября 2018 | 08:37
Лучше бы попы проводили крестные ходы против коррупции и беззакония.
ivfn 30 сентября 2018 | 08:53
vikwlad:
А Лелик со своими миньонами против абортов??????? МДА!!!!!
spbdweller 30 сентября 2018 | 08:11
будет выложена надпись «Не убий»,
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Всякий, кто хочет сделать мир лучше, должен начать с себя.
vezdehod 30 сентября 2018 | 08:46
В первых рядах: Яровая, Мизулина и Милонов
nns33 30 сентября 2018 | 08:15
Верующие собираются на теплоходах пройти по центру города с молитвами о «прекращении детоубийства». ============== Всё это хорошо,но начинать. на мой взгляд, надо с сохранения жизни уже родившихся деток. Вот только по ТВ собирают деньги для спасения жизни 8-летнего мальчика с диагнозом : Рак крови. Для приобретения необходимого лекарства, надо собрать 5 млн. рублей.
not_to_not 30 сентября 2018 | 08:20
Пусть ходят, лишь бы своими волосатыми средневековыми лапами в мирскую жизнь не лезли.
not_to_not 30 сентября 2018 | 08:22
Пардон, не так выразился, в светскую жизнь.
(когда же здесь сделают элементарную функцию редактирования сообщений)
lenin3 30 сентября 2018 | 08:22
Мракобесы не с того начинаютчтобы не было абортов,надо поднять уровень жизни.А вот против бедности мракобесы махать крестами не хотят...
vladimirgornitsky 30 сентября 2018 | 08:25
Я могу понять доводы противников абортов, независимо от того, разделяю ли я их точку зрения.
Но я твердо убежден, что люди, которые выступают одновременно и против абортов, и против применения противозачаточных средств, как это делают православные и католические священники, - бессовестные лицемеры и ханжи, которые несут людям только вред.
chapter_2 30 сентября 2018 | 08:34
РПЦ МП - церковь номенклатуры и силовиков.
aleks50 Алексей Клубников 30 сентября 2018 | 08:40
Это дело каждой женщины по отдельности, но не как не стада престарелых овец и баранов под водительством бородатых пастушков у которых опыта родов не было, нет и не будет.
ugiazov 30 сентября 2018 | 08:46
Если бы пошли против убийств в Сирии и на Украине, я бы поддержал.
sasass 30 сентября 2018 | 08:49
Ощущение такое , что Россия свою приближающую кончину встречает...