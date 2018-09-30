В Оренбурге сегодня пройдет митинг за возвращение прямых выборов глав городов и районов области

Главным требованием участников акции станет проведение соответствующего референдума.

Митинг в Оренбурге устраивает местное отделение КПРФ. Чуть ранее оно выступило с инициативой о проведении голосования за возвращение прямых выборов мэра Оренбурга. По мнению активистов, поводом для референдума стал арест главы города Евгения Арапова и его заместителя. Их обвиняют в получении взятки. В компартии уверены: уголовное дело против высокопоставленных чиновников доказало, что нынешняя система избрания градоначальников, которых назначают конкурсные комиссии, неэффективна. Кроме того, коммунисты настаивают, что вторые туры выборов губернаторов в четырех регионах говорят о перспективной обстановке для референдума. Именно это они намерены говорить на планирующемся митинге. Этой же акцией КПРФ собирается воспользоваться для протеста против повышения пенсионного возраста. Реформа в четверг была принята Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Митинг коммунистов согласован с властями.