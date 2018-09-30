Американский блюзовый музыкант Отис Раш умер на 85-м году жизни

Певец и гитарист не смог оправиться от осложнений после инсульта, разбившего его 15 лет назад, сказал его менеджер.

Публике исполнитель был известен как один из ключевых создателей «блюза западной стороны» 1950-х — 1960-х годов. Он стал одним из создателей чикагского блюза, чья музыка повлияла на таких артистов, как Карлос Сантана, Эрик Клэптон и группу Led Zeppelin.