В Македонии пройдет референдум о новом названии страны
Речь идет о соглашении между Афинами и Скопье, которое предполагает переименование Бывшей Югославской Республики в Республику Северная Македония. Вопрос связан с многолетним спором.
Греческую сторону не устраивает название Республика Македония, так как, оно слишком созвучно с названием греческой области.
Переименовании страны позволит ей в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО.
Комментарии1
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estamp 30 сентября 2018 | 08:53
пройдет референдум
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Из новости не ясно. Россия вмешиваться-то собирается? За кого?