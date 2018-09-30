В Македонии пройдет референдум о новом названии страны

Речь идет о соглашении между Афинами и Скопье, которое предполагает переименование Бывшей Югославской Республики в Республику Северная Македония. Вопрос связан с многолетним спором.

Греческую сторону не устраивает название Республика Македония, так как, оно слишком созвучно с названием греческой области.

Переименовании страны позволит ей в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО.