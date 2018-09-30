Президент США Дональд Трамп признался в любви к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. «Я был жестким, и он тоже, мы шагали то вперед, то назад, а потом влюбились друг в друг друга. Он написал мне красивые письма, отличные письма», — сказал глава государства, выступая перед своими сторонниками в Западной Вирджинии. При этом он шутливо заметил, что СМИ снова превратно истолкуют его слова и назовут их «непрезидентскими», передает CNN.

Американский лидер опроверг информацию о том, что бросил вопросы вывоза из КНДР останков американских солдат и освобождения заключенных.