Дональд Трамп признался в любви к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну
Президент США Дональд Трамп признался в любви к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. «Я был жестким, и он тоже, мы шагали то вперед, то назад, а потом влюбились друг в друг друга. Он написал мне красивые письма, отличные письма», — сказал глава государства, выступая перед своими сторонниками в Западной Вирджинии. При этом он шутливо заметил, что СМИ снова превратно истолкуют его слова и назовут их «непрезидентскими», передает CNN.
Американский лидер опроверг информацию о том, что бросил вопросы вывоза из КНДР останков американских солдат и освобождения заключенных.
Комментарии11
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merelymy 30 сентября 2018 | 07:37
Любовь, зачем ты мучаешь меня?
Ведь я забыть тебя была готова,
Зачем же тень твоя приходит снова?
Жестокой болью душу мне казня,
Любовь, зачем ты мучаешь меня?
Любовь, чего ты хочешь от меня?
Ты в сердце, как змея, вползла украдкой,
Его надеждой обольщая сладкой.
Мечтанием несбыточным дразня.
Любовь, зачем ты мучаешь меня?
ajsenev 30 сентября 2018 | 07:51
Да, такое не лечится. Беда!
severnaj 30 сентября 2018 | 07:44
Я в шоке от этой пары! Трамп такой пылкий! Ким тоже нераводушен, но свое дело делает, головы не теряет :-)))
timbuktu 30 сентября 2018 | 07:53
москва теперь в затруднительном положении: после петрова и боширова теперь и её друг ким замешан в нетрадиционных отношениях,
kochar 30 сентября 2018 | 08:01
Два дебила.
zollendorf 30 сентября 2018 | 08:03
Симпатянет нашего президента ко всяким изгоям северным на отшибах цивилизации
cromwel 30 сентября 2018 | 08:03
Ну и кто из этой сладкой парочки пассивным будет?
mikluho_m 30 сентября 2018 | 08:06
Теперь понятно, почему Мелани не подаёт рыжему руки...
Я одного не понимаю - почему она ещё ни разу не дала ему в рожу каблуком перед камерами?...
Вот кто настоящая "железная леди"!
putin_itogy 30 сентября 2018 | 08:23
путин,
никого никогда не любил,
только себя,
и своих доченек.
Эгоист у руля такой власти,
опасен для будущего страны,
и её населения.
Но население любит своего тирана.
Это Россия, умом здесь не пронять.
ara_1 30 сентября 2018 | 08:24
Я не сторонник "троллинга", тем паче, со стороны Президента, но посмотрите как обамышей корежит-то!
alexey_x 30 сентября 2018 | 08:38
Что за хрень?Это точно Эхо Москвы?