КНДР призвала Совбез ООН смягчить санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний
Ранее о важности шагов навстречу Северной Корее говорил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В интервью «Эху Москвы» он подчеркивал, что сейчас процесс корейского урегулирования проходит в одностороннем порядке.
Диалог Северной Кореи с США развивается в русле Дорожной карты, принятой в прошлом году с участием китайских партнеров, добавил Небензя.
Комментарии2
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condor00 30 сентября 2018 | 07:59
Логично.
us101 30 сентября 2018 | 08:21
Глупости, есть договорённости, которые по этому и называются дорожной картой. Никаких дополнительных, а уж тем более предварительных поблажек, эта кремлёвская марионетка получать не должна.
А этот Небздня, пусть лучше подумает как объяснить мири оккупацию Кореи в 1954м, которая разделив ее на две части, продолжается по сей день.