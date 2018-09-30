КНДР призвала Совбез ООН смягчить санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний

Ранее о важности шагов навстречу Северной Корее говорил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В интервью «Эху Москвы» он подчеркивал, что сейчас процесс корейского урегулирования проходит в одностороннем порядке.

Диалог Северной Кореи с США развивается в русле Дорожной карты, принятой в прошлом году с участием китайских партнеров, добавил Небензя.