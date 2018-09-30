Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал американское правительство автоматически продлевать санкции против РФ

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал американское правительство автоматически продлевать санкции против России. По его словам, это необходимо, чтобы Москва изменила свое «воинственное поведение». Для этого Вашингтон должен выработать специальное законодательство, цитирует Макфола The Washington Post. Он подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп «не сможет принять» такое решение, это должен сделать конгресс.