Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал американское правительство автоматически продлевать санкции против РФ
Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал американское правительство автоматически продлевать санкции против России. По его словам, это необходимо, чтобы Москва изменила свое «воинственное поведение». Для этого Вашингтон должен выработать специальное законодательство, цитирует Макфола The Washington Post. Он подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп «не сможет принять» такое решение, это должен сделать конгресс.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
j_partizan 30 сентября 2018 | 07:40
Открытая враждебность лучше скрытой.
zollendorf 30 сентября 2018 | 07:55
Молодца Макфол! Разумная мысль, несмотря даже что он демократ!
alexey_x 30 сентября 2018 | 08:47
zollendorf: Ой, прочитал как: ///Молодца Макфол! Разумная мысль, несмотря даже что он идиот!///
mikluho_m 30 сентября 2018 | 08:02
Будете тыкать медведя палкой, кавбои?...
Ну-ну...
tag188 30 сентября 2018 | 08:32
mikluho_m: А что вы сделаете в ответ? Ну вот реально? Только не надо мне про "ядерный пепел" рассказывать. Верящих в это идиотов, даже в России, и 10% не наберется.
zollendorf 30 сентября 2018 | 08:34
mikluho_m: Может все таки не медведя а крысу, и не палкой а М16-ым?
davi__koloradov 30 сентября 2018 | 08:02
Нужно не продлевать, а автоматически ужесточать. Не доходит до рашки через голову, дойдет через жопу. Тезис апробирован историей.
good_sky 30 сентября 2018 | 08:17
США хочет развязать мировую войну?! Ну-ну!
tag188 30 сентября 2018 | 08:28
good_sky: Мировую?
Уточните, какие еще государства собираются выступить в "войне" на стороне России?
zollendorf 30 сентября 2018 | 08:31
tag188: Когда их паршивый русский "мир" давят сапогом - это для них мировая война.
alexey_x 30 сентября 2018 | 08:44
zollendorf: Да чет ссат ваши сапоги переходить в открытый конфликт, в основном попердывают из далека
sam2018 30 сентября 2018 | 08:32
Российские власти обидели макфола, сломав ему научную карьеру!
Будет мстить, да так, что мало не покажется!
tprfrund001 30 сентября 2018 | 08:33
А тем временем Минфин США говорит о вреде санкций для самих США.
venmud 30 сентября 2018 | 08:40
Воинственное поведение и его беспрерывная демонстрация по холопским телеканалам - единственное средство удержания власти.
us101 30 сентября 2018 | 08:43
Как происходит зомбирование молчаливых ягня... баранов России.
Государственные санкции. - Из древних времён Испанским королём, запрещалась какая либо торговая деятельность с людьми и компаниями замеченных в сделках с пиратами. Запрещены сделки с теми, кто замешан в отмывании денег. И т.д. А вот зомбо-машина Кремля, может делать так, что любые санкции против банды, захватившей власть у слабого, но легитимного президента России, принимается персонально каждым жителем это страны. Сказывается очень богатый опыт использования стадного рефлекса.