В Иракском Курдистане, независимость которого не признает Багдад, сегодня пройдут парламентские выборы

Жители автономной территории с населением более пяти миллионов человек спустя год после референдума о независимости выбирают представителей законодательной власти.

За 111 мест в парламенте будут бороться почти восемь сотен кандидатов от 29 политических партий. Официально зарегистрировано около 3 млн избирателей, большая часть из которых проживает в провинциях Сулеймания и Эрбиль. Для выборов откроют почти 6 тысяч участков, за голосованием на которых будут следить представители 20 местных и международных организаций.

Ровно год назад на референдуме за независимость Иракского Курдистана проголосовали более 92% участвовавших в плебисците. В Багдаде сочли референдум нелегитимным. Нынешние выборы, отмечают в Курдистане, могут послужить нормализации отношений между Эрбилем и Багдадом.

Основную борьбу за места в парламент ведут представители Демократической партии и Патриотического союза Курдистана.