В Московском патриархате осудили идею переименования Украинской православной церкви
Таким образом мирская власть хочет отметить нежелательных в обществе людей, — сказал митрополит Волоколамский Иларион.
Митрополит Иларион добавил, что украинские власти хотят захватить УПЦ и поставить её вне закона.
Комментарии2
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stopkran1969 30 сентября 2018 | 07:11
Секта свидетелей Вовы им. Гундяя не желает ли сдать партбилеты и сняться с довольствия в НКВД (КГБ-ФСБ)
ura_123 30 сентября 2018 | 07:13
При чём тут украинские власти и что же именно имел ввиду этот волоколамский пацанчик когда говорил об ” отметить нежелательных в обществе людей” ?
Это как с Крымом,собрались ”отсоединенится” и всех делов,чужая страна и нехай лезть туда со своим уставом)))