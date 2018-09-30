Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию Олега Сенцова, который 28 сентября был доставлен из колонии в больницу для обследования. Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева считает, что работники ФСИН попытаются уговорить Сенцова прекратить голодовку.

Украинский режиссер держит голодовку в российской колонии 140 дней.