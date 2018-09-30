В дальневосточном Невельске сегодня пройдет пикет против деятельности угледобывающих компаний

Это уже не первая акция местных жителей.

Жители портового города Невельск, расположенного на юго-западном побережье Сахалина, хотят привлечь внимание к экологической обстановке в городе – из-за деятельности по добыче, транспортировке и перевалке угля окружающая среда и здоровье населения оказались под угрозой. Как сообщает Сахалин.Инфо, невельчане обеспокоены тем, что добывающие компании не используют защитное оборудование, из-за чего угольная пыль оказывается на улицах города, проникает в помещения, в том числе школы и детсады. Участники акции хотят добиться встречи с представителями компаний «Горняк-1» и «Горняк-2» и собирают подписи под обращением к мэру города. Они в том числе намерены требовать установки в разных районах Невельска датчиков измерения уровня угольной пыли, которые позволят следить за экологической обстановкой в городе

На деятельность угледобывающих компаний также жаловались жители соседнего Горнозаводска. Они требовали остановить отвал породы вблизи жилых домов