В немецком Гамбурге около 14 тысяч человек вышли на демонстрацию против расизма
Они требовали отказаться от депортации мигрантов из Германии, сообщает Zeit.
По данным издания, участники также потребовали отставки министра внутренних дел Хорста Зеехофера.
Ранее он говорил, что сам бы вышел на улицы в Хемнице, если бы не занимал свой пост. По его словам, он понимает волнение и возмущение немцев в связи с гибелью соотечественника в драке с мигрантами.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
astet 30 сентября 2018 | 06:43
Слугам Аллаха не нравится Германия?
Пускай валят на земли ,
дарованные Аллахом,
то бишь в Турцию, Сирию!
Паукам - место среди пауков!
bodych 30 сентября 2018 | 06:48
Немцы сами себе роют могилу.Скоро канцлером будет араб-исламист. А это будет намного хуже Гитлера.