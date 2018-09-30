Жители Македонии проголосуют сегодня на референдуме о переименовании страны в Республику Северная Македония
Это позволит в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО. Об этом говорил ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Перевод телеканала Евроньюс.
Спор между Грецией и Македонией по поводу ее названия ведется уже четверть века. Министры иностранных дел двух стран в июне подписали соглашение, согласно которому бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.
Комментарии1
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timbuktu 30 сентября 2018 | 07:14
до ссоры с греции российский телевизор на эту тему говорил или нейтрально,или с симпатией к греции, теперь в нём услышал рассказ,что сие переименование - унижение македонского государства