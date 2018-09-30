Жители Македонии проголосуют сегодня на референдуме о переименовании страны в Республику Северная Македония

Это позволит в будущем претендовать на членство в Евросоюзе и НАТО. Об этом говорил ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Перевод телеканала Евроньюс.

Спор между Грецией и Македонией по поводу ее названия ведется уже четверть века. Министры иностранных дел двух стран в июне подписали соглашение, согласно которому бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.