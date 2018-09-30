В Вашингтоне допустили возможность морской блокады РФ, чтобы помешать ее энергопоставкам в страны Ближнего Востока
В Вашингтоне допустили возможность морской блокады России, чтобы помешать ее энергопоставкам в страны Ближнего Востока. Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая на организованном Альянсом потребителей энергии промышленном мероприятии в Питтсбурге. Его слова приводит американская газета Washington Examiner. По его словам, российская экономика зависит от способности продавать энергоносители. «Причина, по которой они [россияне] находятся на Ближнем Востоке, заключается в том, что они хотят поставлять туда энергоресурсы так же, как и в Восточную Европу», — добавил министр.
Комментарии9
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stoik33 30 сентября 2018 | 06:47
Морская блокада? Забыли уроки истории?
Напомню. Февраль 1988 года. Черное море. Корабли "Беззаветный" и "СКР - 6"
sam2018 30 сентября 2018 | 06:49
А еще можно взорвать газпромовские трубопроводы в Гармании, Польше, Украины, Турции ну бросить атомные бомбы на нефтегазовые месторождения в России.
На радость большинства йех-овцев !
epynda 30 сентября 2018 | 07:00
Любая блокада может быть прорвана....
В том числе и военным способом...
Со времён Второй Мировой войны известно, что страны Западного мира, в большой войне, воюют "до первой крови", а Россия - "до последней капли крови".....
Поэтому, не стоит загонять Россию в угол...
stopkran1969 30 сентября 2018 | 07:01
Не дадим заржаветь дымоходу кузе! Ударим круизом по Европе!
nikvol 30 сентября 2018 | 07:03
В Вашингтоне допустили возможность морской блокады РФ, чтобы помешать ее энергопоставкам в страны Ближнего Востока
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Страшно даже представить, какую возможность они допустят, чтобы помешать поставкам снега в Антарктиду.
unprejudiced 30 сентября 2018 | 07:04
заявление для внутреннего безмозглого пендостанского потребителя лапши на уши
putin_itogy 30 сентября 2018 | 07:06
"Морская блокада? Забыли уроки истории?
Напомню. Февраль 1988 года. Черное море. Корабли "Беззаветный" и "СКР - 6"
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А чё там было?
Расскажи я не помню.(Мне почти 60.)
Помню только пустые прилавки в Совке,
и мордобой в очередях за курами и водкой.
Герои, в*ля..
j_partizan 30 сентября 2018 | 07:19
Чудненько и своевременно. Если не поставлять энергорессурсы, то не поставлять всем.
mikluho_m 30 сентября 2018 | 07:23
В последний раз Питер блокадой обложили, - напомнить, чем кончилось?
Американцев пора останавливать. Они всерьёз считают весь мир своим задним двором.