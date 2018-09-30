В Вашингтоне допустили возможность морской блокады РФ, чтобы помешать ее энергопоставкам в страны Ближнего Востока

В Вашингтоне допустили возможность морской блокады России, чтобы помешать ее энергопоставкам в страны Ближнего Востока. Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая на организованном Альянсом потребителей энергии промышленном мероприятии в Питтсбурге. Его слова приводит американская газета Washington Examiner. По его словам, российская экономика зависит от способности продавать энергоносители. «Причина, по которой они [россияне] находятся на Ближнем Востоке, заключается в том, что они хотят поставлять туда энергоресурсы так же, как и в Восточную Европу», — добавил министр.