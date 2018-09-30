Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил сегодня с речью в Кельне на открытии самой крупной мечети Германии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил сегодня вечером с речью в Кельне на открытии самой крупной мечети Германии. Во время первого официального визита в ФРГ турецкий лидер также провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель и другими немецкими политиками.

Строительство мечети было организовано Турецко-исламским союзом по делам религии и стоило более 30 миллионов евро. В здании могут разместиться около тысячи мусульман. К открытию мечети ожидалось около 25 тысяч сторонников Эрдогана со всей Германии. Однако бургомистр Кельна Хенриетте Рекер не допустила демонстрации из-за отсутствия концепции безопасности. В результате на открытие пришли 500 приглашенных гостей и перед зданием собрались около полутора тысяч проживающих в Германии турок. Бургомистр города, а также премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет не присутствовали на открытии мечети. Лашет принял Эрдогана в зоне безопасности в аэропорту Кельна, так как владельцы гостевого дворца не захотели предоставить его для встречи по политическим причинам. Прием Эрдогана в Германии оказался как нельзя более прохладным. Канцлер, президент ФРГ и другие политики напомнили ему о пяти гражданах Германии, сидящих без предъявления обвинения в турецких тюрьмах, о нарушении конституционных прав и свобод, а также репрессиях в отношении СМИ и оппозиционеров. В ответ Эрдоган обвинил Германию в расизме и укрывательстве террористов. Так он назвал сторонников движения Гюлена и критически настроенных журналистов.

Несмотря на несколько миллиардов евро, выделенных Евросоюзом, Эрдоган грозится расторгнуть соглашение по сдерживанию сирийских беженцев на своей территории в случае политического давления. Вместе с тем Анкара надеется получить от Брюсселя финансовую поддержку и заинтересована в немецких инвестициях.