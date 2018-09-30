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Эксклюзив Эха 06:02, 30 сентября 2018

В пресс-службе правительства Воронежской области назвали сумму «золотого парашюта» замгубернатора Юрия Агибалова

После выхода на пенсию и увольнения ему заплатят почти 224 тысячи рублей за вычетом подоходного налога, что приравнивается к 23 должностным окладам. Собеседник РБК уточнил, что должностной оклад заместителя губернатора — 11 тысяч рублей. Кроме того, Агибалов с июля этого года получает пенсию, также у него есть трудовой стаж. Напомню, как стало известно, по распоряжению губернатора Воронежской области Александра Гусева, его зам был уволен и получил доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка. А затем снова назначен на ту же должность, но уже с приставкой врио.

В такой практике нет нарушения законодательства, но учитывая экономическое состояние в стране, она выглядит неуместно, — сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы от Единой России Раиса Кармазина.

Она добавила, что министерство финансов и счетная палата нередко поправляют регионы, если там установленные неэффективные льготы.

Комментарии

6

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eniro 30 сентября 2018 | 06:24

Да ладно, Раечка. Все уже все поняли. Особенно с "за вычетом подоходного налога"... Ну никто ж не знает, как он исчисляется...

vikwlad 30 сентября 2018 | 07:11

Врут в пресс-службе правительства Воронежской области. Занизили сумму раз в 100.

unprejudiced 30 сентября 2018 | 06:27

НЕ такая и большая сумма. например военным при выходе на пенсию тоже несколько окладов платят, и суммы там намного больше. Снова яблочники отделались. Хотя что еще от них изгоев ждать.

adl1964 30 сентября 2018 | 06:28

Свои законы, свои деньги.
Плевать они хотели, на экономическое состояние. за своим забором.

dvdd 30 сентября 2018 | 06:33

Раиска в неделю столько получает. Я не о том, что золотой парашют - это нормально, я про лицемерие госдуры. Жрут в три морды и учат других как жить скромно. Кстати, что там с сложной экономической ситуацией? Вы же свистите что нет никакого кризиса.

koltak76_ 30 сентября 2018 | 06:34

Это все фигня, показуха. Типа крутая борьба с коррупцией.
Настоящие золотые парашюты у топ-менеджеров госкомпаний.
Там такие деньги улетают, что можно пару месяцев томскую область прокормить.

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