В немецком Гамбурге около 14 тысяч человек вышли на демонстрацию против расизма

Они требовали отказаться от депортации мигрантов из Германии, сообщает Zeit. По данным издания, участники также потребовали отставки министра внутренних дел Хорста Зеехофера. Ранее он говорил, что сам бы вышел на улицы в Хемнице, если бы не занимал свой пост. По его словам, он понимает волнение и возмущение немцев в связи с гибелью соотечественника в драке с мигрантами.