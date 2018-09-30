Президент Сербии Александр Вучич обвинил в лицемерии чиновников Евросоюза из-за ситуации вокруг Косово

«Призвали все стороны к сдержанности. От чего сдержаться, вот мой вопрос к ЕС», — цитирует Вучича РИА. По его словам, он не может понять, что «сербы сделали албанцам», чтобы те нарушили все достигнутые договоренности. Ранее сообщалось, что солдаты НАТО прибыли к заблокированной сербами автотрассе на границе с Косово. Как отмечалось, сербы заблокировали проезд к озеру Газиводе и расположенной на нем ГЭС в знак протеста против проведения учений косовского спецназа.