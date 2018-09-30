Президент Сербии Александр Вучич обвинил в лицемерии чиновников Евросоюза из-за ситуации вокруг Косово
«Призвали все стороны к сдержанности. От чего сдержаться, вот мой вопрос к ЕС», — цитирует Вучича РИА. По его словам, он не может понять, что «сербы сделали албанцам», чтобы те нарушили все достигнутые договоренности. Ранее сообщалось, что солдаты НАТО прибыли к заблокированной сербами автотрассе на границе с Косово. Как отмечалось, сербы заблокировали проезд к озеру Газиводе и расположенной на нем ГЭС в знак протеста против проведения учений косовского спецназа.
Комментарии1
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serg_anat 30 сентября 2018 | 05:34
Увы, Вучич мечет бисер перед свиньями...
Двойные стандарты "цивилизованного мира" цинично непробиваемы.
Видимо, если бы Россия поступила на Украине как в Сербии.., т.е. побомбила Киев и сделала Крым независимым, поставив там мощную военную базу, всё было бы в рамках " цивилизованного...