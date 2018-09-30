Президент Украины Петр Порошенко заявил, что развертыванию миротворческой миссии в Донбассе мешает только Россия
По его словам, большинство членов СБ ООН поддерживают Украину в этом вопросе. Решение упирается в «московский тупик». Порошенко уверен, что миротворческая миссия должна снизить риск эскалации на востоке Украины.
Комментарии1
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condor00 30 сентября 2018 | 05:18
Чудовищная ложь! Россия не одна мешает.
Мешает совпадение интересов всех сторон, сделавших ставки; когда с одной стороны делается (и постоянно повышается ставка) на увеличение количества жертв, а с другой - на количество вырученного бабла - она принимается и также повышается!