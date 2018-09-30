Британия отправит в будущем году на север Норвегии 800 военнослужащих
Они будут там находиться вместе с военными из США, Нидерландов и Норвегии. В том числе туда будут переброшены 3 тысячи личного состава НАТО для учений. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал это «стратегий по защите Арктики». «Мы видим активность российских подлодок очень близко к тем рубежам, которые проходили во время Холодной войны, и это наше право ответить», — сказал Уильямсон в интервью The Sunday Telegraph. Он напомнил, что 10 лет назад люди полагали, что активность субмарин в Северной Атлантике и «угроза, которую они представляют, исчезли с падением Берлинской стены», но эта «угроза вернулась».
Комментарии2
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i_one_off 30 сентября 2018 | 05:28
Что им всем не хватает? Арктического льда с солью?
Или заявление Путина о создании Арктических сил так обеспокоило?
От кого Арктику собрались защищать?
От своих же помоев, которые сбагрили в Россию, а Россия решила выкинуть в Арктику?
i_one_off 30 сентября 2018 | 05:30
В Арктике только русские могут жить.
Ну, ещё три норвежца и пара тюленей.