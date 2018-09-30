Растет число жертв цунами, вызванного мощным землетрясением у побережья острова Сулавеси в Индонезии

По последним данным властей, только в городе Палу, на который пришелся основной удар стихии, подтверждена гибель 420 человек. Власти ожидают, что число жертв может быть намного больше, передает Рейтер. Еще нет данных из отдаленных прибрежных районов.

В самом городе Палу десятки людей могут оставаться под завалами. Сотни людей ранены. Число оставшихся без крова оценивается в 10 тысяч. В городе разрушено множество зданий. По свидетельствам очевидцев, высота волны, поднятой цунами, достигала шести метров.