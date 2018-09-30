В Волгограде саперы обезвредили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны
Его нашли около школы в Красноармейском районе, когда рабочие производили ремонт теплосетей, рассказали в пресс-службе Южного военного округа. О находке сообщили в областной военкомат, который передал информацию в мотострелковую бригаду. На территорию школы подъехали саперы, извлекли снаряд, а затем вывезли его и уничтожили. Какой из сторон Великой отечественной принадлежал снаряд, не уточняется. Также представитель военных не сообщил, были ли в момент инцидента в школе дети и производились ли эвакуация.
Комментарии1
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andrang2 30 сентября 2018 | 04:20
"саперы обезвредили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны"
И ещё космический аппарат времен куликовской битвы.
И дрель.
Чтоб сделать дырку для гвоздя для повешевония портрета Самого.
И ещё, и ещё . . .