В Волгограде саперы обезвредили 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

Его нашли около школы в Красноармейском районе, когда рабочие производили ремонт теплосетей, рассказали в пресс-службе Южного военного округа. О находке сообщили в областной военкомат, который передал информацию в мотострелковую бригаду. На территорию школы подъехали саперы, извлекли снаряд, а затем вывезли его и уничтожили. Какой из сторон Великой отечественной принадлежал снаряд, не уточняется. Также представитель военных не сообщил, были ли в момент инцидента в школе дети и производились ли эвакуация.