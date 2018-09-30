В пресс-службе правительства Воронежской области назвали сумму «золотого парашюта» замгубернатора Юрия Агибалова
После выхода на пенсию и увольнения ему заплатят почти 224 тысячи рублей за вычетом подоходного налога, что приравнивается к 23 должностным окладам. Собеседник РБК уточнил, что должностной оклад заместителя губернатора — 11 тысяч рублей. Кроме того, Агибалов с июля этого года получает пенсию, также у него есть трудовой стаж. Напомню, как стало известно, по распоряжению губернатора Воронежской области Александра Гусева, его зам был уволен и получил доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка. А затем снова назначен на ту же должность, но уже с приставкой врио.
Комментарии1
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lom2011 30 сентября 2018 | 04:34
Зам.губернатора имел оклад 11 тыс.рублей в месяц?
Это из области сюрреализма.