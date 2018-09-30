В Вашингтоне допустили возможность морской блокады России, чтобы помешать ее энергопоставкам в страны Ближнего Востока
Об этом заявил министр внутренних дел США Райан Зинке, выступая на организованном Альянсом потребителей энергии промышленном мероприятии в Питтсбурге. Его слова приводит американская газета Washington Examiner. По его словам, российская экономика зависит от способности продавать энергоносители. «Причина, по которой они [россияне] находятся на Ближнем Востоке, заключается в том, что они хотят поставлять туда энергоресурсы так же, как и в Восточную Европу», — добавил министр.
Комментарии2
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stalin_vsegda_zhiv 30 сентября 2018 | 04:27
Посмотрим как они будут блокировать, когда пойдут военные суда сопровождения. Мировая империалистическая закулиса (в основной своей массе американская) наверное еще пока хочет жить и иметь возможность оставить награбленное своим потомкам, а не подыхать в ядерной войне. А то ведь как обидно будет, когда все сотни лет непосильного грабежа пойдут прахом.
serg_anat 30 сентября 2018 | 04:34
Меня восхищают знания экономической географии штатовских министров.
Ближний восток, как крупнейший поставщик энергоресурсов, ещё нуждается и в российских...