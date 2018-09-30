В работе Facebook возник сбой

О проблемах в соцсети сообщают пользователи ряда стран мира, в том числе США и Великобритании. Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, проблемы наблюдаются с полуночи по московскому времени. В основном, пользователи жалуются на трудности при авторизации, а также на то, что у них не работает сама соцсеть и не загружаются изображения. В пятницу Facebook сообщила, что обнаружила «проблему с безопасностью» в социальной сети, которая затронула почти 50 миллионов аккаунтов.