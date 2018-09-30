Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал Маску «тайно отправиться Марс

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал Маску, «если его действительно прижмут», «тайно отправиться Марс и оттуда дразнить своей недоступностью американских следователей: на Марс ФБР точно не доберётся», — написал Пушков в твиттере. Однако, он добавил, что в тюрьме миллиардеру «будет намного лучше, чем там, куда он намерен отправить людей».