Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал Маску «тайно отправиться Марс
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал Маску, «если его действительно прижмут», «тайно отправиться Марс и оттуда дразнить своей недоступностью американских следователей: на Марс ФБР точно не доберётся», — написал Пушков в твиттере. Однако, он добавил, что в тюрьме миллиардеру «будет намного лучше, чем там, куда он намерен отправить людей».
Комментарии11
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severnaj 30 сентября 2018 | 03:27
У Пушкова акции Маска?
putn_pnh 30 сентября 2018 | 03:29
Куда бы Пушкова послать?
mihan 30 сентября 2018 | 03:37
putn_pnh: А куда обычно в России посылают? Или на ... ,или в ссылку...Лучше,конечно,в ссылку,а то,может,первое ему нравится...)))
rena1960 30 сентября 2018 | 03:30
Охренеть:производитель пропагандо-продукта даёт советы реальному предпринимателю...
idruker 30 сентября 2018 | 03:41
Хорошо что есть Твиттер. Столько больших людей проявляют в нем свою истиную мелкую натуру.
salut__521 30 сентября 2018 | 03:42
Ну самому Пушкову лучше отправиться первым рогозинским рейсом на Луну и не ждать, пока его действительно не прижмут к осине...
ed81 30 сентября 2018 | 04:15
salut__521: ПРИЧЕМ С рогозинского батута
aler_il1 30 сентября 2018 | 03:45
Я ох*еваю какой Пушков остроумный!
andrang2 30 сентября 2018 | 03:57
"Пушков посоветовал"
А он посоветовался с внуком Молотова-Риббентропа?
byaka50 30 сентября 2018 | 04:29
Пушков? Это кто?
dft 30 сентября 2018 | 04:35
Не, Пушков у нас теперь великий пысатель. Давеча в МДК свои писульки продавал. Название то какое. Мировые шахматы. Русская партия. Гроссмейстер.