Илон Маск, которого обвинили в мошенничестве, и Комиссия по ценным бумагам США заключили досудебное соглашение

Предприниматель в течение 45 дней покинет пост председателя совета директоров Tesla. Он не сможет занимать эту должность ближайшие три года. Бизнесмена заменит независимый менеджер. При этом Маск останется гендиректором компании. Ему также предстоит выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов. Такую же сумму взыщут с Tesla. Эти деньги распределят между пострадавшими инвесторами. Надзорное ведомство возбудило против Маска уголовное дело из-за его твита о том, что он планирует сделать компанию частной и выкупит все акции по 420 долларов, что было выше их рыночной цены. Впоследствии он отказался от своих планов. Это стало поводом заподозрить его в мошенничестве с целью повлиять на курс акций.