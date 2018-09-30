Президент Сербии Александр Вучич намерен обсудить ситуацию вокруг Косово с президентом России Владимиром Путиным

Президент Сербии Александр Вучич хочет обсудить ситуацию вокруг Косово с президентом России Владимиром Путиным и попросить у него поддержки. На вопрос журналистов о том, планирует ли он попросить Москву о военной помощи, как президент Сирии Башар Асад, глава Сербии подчеркнул, что намерен сделать все для сохранения мира в регионе. Вучич также поблагодарил Путина за то, что тот уделяет большое внимание ситуации в Сербии и нашел время для новой встречи с делегацией страны. Ранее Вучич назвал предупреждением введение полной боеготовности в Сербии.