США при необходимости могут устроить морскую блокаду России

Вашингтон может пойти на данный шаг, чтобы помешать поставкам российских энергоносителей на Ближний Восток, заявил американский министр внутренних дел Райан Зинке. По его словам, продажа энергоресурсов является единственным источником дохода для России. Зинке подчеркнул, что российская политика на Ближнем Востоке «связана» с продажей нефти, передает Washington Examiner.