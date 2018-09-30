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03:05, 30 сентября 2018

США при необходимости могут устроить морскую блокаду России

Вашингтон может пойти на данный шаг, чтобы помешать поставкам российских энергоносителей на Ближний Восток, заявил американский министр внутренних дел Райан Зинке. По его словам, продажа энергоресурсов является единственным источником дохода для России. Зинке подчеркнул, что российская политика на Ближнем Востоке «связана» с продажей нефти, передает Washington Examiner.

Комментарии

10

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ur_sus 30 сентября 2018 | 03:30

Портяночки, ну? где? Расскажите про "ядерный пепел" и про"неимеющиеаналогов"...

gonduras_on_colima 30 сентября 2018 | 03:35

Пока это только намёки...
Но как говаривал один классический пацако-арап - сказка ложь, да в ней намёк.

stalin_vsegda_zhiv 30 сентября 2018 | 04:23

Посмотрим как они будут блокировать, когда пойдут военные суда сопровождения. Мировая империалистическая закулиса (в основной своей массе американская) наверное еще пока хочет жить и иметь возможность оставить награбленное своим потомкам, а не подыхать в ядерной войне. А то ведь как обидно будет, когда все сотни лет непосильного грабежа пойдут прахом.

alxab 30 сентября 2018 | 03:46

заявил американский министр внутренних дел Райан Зинке.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Хреновая малопрофессиональная журналистика. Новостной отдел Эха оставляет желать: ляп на ляпе. В США нет Министерства внутренних дел. От слова ВООБЩЕ. Раян Зинке (Ryan Zinke), действительно является Secretary of the Interior. Только это совсем другое учреждение. Оно отвечает за управление и охрану государственных земель на предмет полезных ископаемых, геологических изысканий, а также гос. парков и заповедников.

idruker 30 сентября 2018 | 04:16

alxab: что это уточнение меняет?

tararabumbia 30 сентября 2018 | 04:38

idruker: ну это как баран угрожает волку

palm_coast 30 сентября 2018 | 03:39

Это жестоко и не справедливо. Так ни честно!

nikvol 30 сентября 2018 | 03:40

США при необходимости могут устроить морскую блокаду России
================
Там в правительстве, оказывается, не один клоун. Еще и министр внутренних дел.

condor00 30 сентября 2018 | 03:41

Чушь собачья!
И эта, даже просто информация, подтолкнёт к очередному повышению ставок.

andrang2 30 сентября 2018 | 03:55

Путин в начале своего биндюжества как-то заявил, что для добычи нефти достаточно какое-количества людских ресурсов, остальные лишние.
Но нефть и газ уже скоро не нужны будут, есть другие энергоисточники и дешевле.
Тогда и эти ресурсы не нужны будут, как и путин.

(комментарий скрыт)

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