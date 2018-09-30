В испанском городе Эйбори во время матча «Эйбар» — «Севилья» пострадали восемь болельщиков

По данным агентства EFE, в ходе регионального чемпионата произошло обрушение заграждения на трибунах. В сообщении испанского клуба отмечается, что пострадавшие не получили серьезных травм. Позднее «Эйбар» написал, что все раненные болельщики выписаны из больницы. У одного из них врачи подозревают трещину в кости. По итогам чемпионата, «Севилья» выиграла со счетом 3:1.