В испанском городе Эйбори во время матча «Эйбар» — «Севилья» пострадали восемь болельщиков
По данным агентства EFE, в ходе регионального чемпионата произошло обрушение заграждения на трибунах. В сообщении испанского клуба отмечается, что пострадавшие не получили серьезных травм. Позднее «Эйбар» написал, что все раненные болельщики выписаны из больницы. У одного из них врачи подозревают трещину в кости. По итогам чемпионата, «Севилья» выиграла со счетом 3:1.
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