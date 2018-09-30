В Сербии в понедельник начнутся совместные учения с ВКС России «БАРС-2018»

В них примут участие объединенные экипажи, которые будут пилотировать истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-8. В маневрах задействуют 10 единиц российской авиатехники и сербских войск ПВО, передает «Интерфакс». В российском Минобороны рассказали, что в рамках учения летчики совершат перехват воздушных целей, выполнят элементы воздушного боя, а также фигуры сложного и высшего пилотажа. Также будет нанесен удар по наземным объектам и отработано десантирование и поисково-спасательное обеспечение. Как отмечает телеканал «Звезда», сербско-российские учения «БАРС» проходят ежегодно поочередно на территории двух стран.