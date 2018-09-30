Большой десантный корабль ВМФ России «Николай Фильченков» вошел в Средиземное море

Об этом сообщил в Twitter блог Yörük Işık, который отслеживает проходящие через Босфор корабли. Как отмечается, «Николай Фильченков» направился в сирийский город Тартус. В этом населенном пункте находится российский пункт материально-технического обеспечения флота.

«Николай Фильчинков» относится к большим десантным кораблям проекта 1171. Они предназначены для высадки морского десанта на побережье, а также для перевозки войск и грузов. Данные корабли могут транспортировать броневую технику, в том числе и танки.